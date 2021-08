Clichés régionaux : la sieste en Corse

Le voyageur qui débarque en Corse après l'heure du repas a de quoi être déconcerté. Les habitants ne répondent pas et les rues sont désertes. Alors qu'à la même heure, dans le même pays, à un millier de kilomètres de là, l'ambiance n'est pas tout à fait la même. En Corse, la sieste ne se pratique pas qu'en vacances. Ici, c'est une affaire sérieuse, une discipline qui requiert de la persévérance, de s'entraîner du plus jeune âge et de trouver l'endroit adapté. Parce qu'en Corse, la sieste est avant tout un remède contre la chaleur écrasante. Il est important de savoir s'arrêter quand les températures sont trop élevées. Dans la famille d'un berger par exemple, la sieste se transmet de génération en génération. C'est un passage obligé, surtout lorsque pour certains, la journée de travail commence à une heure où tout le monde dort encore. Il y a plus d'un siècle dans les "Lettres de mon moulin", l'écrivain Alphonse Daudet décrivait les bienfaits de la sieste dans les jardins d'Ajaccio. Et il n'est pas le seul à rendre hommage à cette coutume.