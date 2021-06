Clichés régionaux : les Auvergnats ont-ils vraiment des oursins dans les poches ?

D'après l'un des plus célèbres préjugés régionaux, les Auvergnats auraient des oursins dans les poches. "C'est un racisme parisien à mon avis au départ", lance une passante. Et elle a bien vu, car ce sont effectivement les Parisiens qui ont brossé le portait des Auvergnats. Au XIXe siècle, ces derniers étaient venus sans fortune pour tenter leur chance dans la capitale, jusqu'à se compter au nombre de 500 000 dans les années 60. Ils y tenaient l'immense majorité des bistrots, restaurants et hôtels du côté des gares d'Austerlitz et de Lyon. Beaucoup y ont fait fortune. Les premiers Auvergnats étaient charbonniers. Ils livraient les combustibles dans les appartements bourgeois après les avoir acheminés par voie fluviale depuis l'Auvergne. "Les Auvergnats ont fait preuve de détermination et de courage pour faire souche à Paris", explique Anne Simonet. Selon elle, on dit qu'ils étaient radins, car on confond le respect de l'argent et l'avarice. Ce préjugé a donc une histoire, héritée d'un passé révolu.