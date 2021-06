Clichés régionaux : les Basques sont-ils vraiment fiers ?

Le plus court chemin pour vérifier un préjugé, c'est parfois de poser la question à l'intéressé. Alors pour trouver un Basque, on a cherché un fronton. On a donc attendu la fin de la partie. D'un fronton à l'autre, de Paris à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), les Basques sont fiers de leur origine. Le doute n'était donc plus permis. Il reste en revanche un malentendu à dissiper. Mikel Epelza tenait tout particulièrement à le faire. "La fierté n'est pas d'être hautain, mais être riche de cette identité", explique cet aumônier des marins. "Je suis fier parce que je suis heureux d'appartenir à un peuple", ajoute-t-il. Une identité qui se transmet au sein des maisons. Chacune a son héritage et ses valeurs. Il s'agit du respect d'une culture, d'une langue et des valeurs. Ce sont les ingrédients d'une identité forte que Jean-Joël Ferrand a étudiée. Ce professeur de Sciences Économiques et Sociales à l'IUT de Bayonne a notamment constaté que celle-ci se traduisait chez les jeunes par une forme d'attachement.