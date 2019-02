La Clio IV se classe en tête des voitures les plus volées en 2018

C'est le véhicule préféré des automobilistes français mais aussi celui des voleurs. Selon Auto Plus, la Renault Clio IV a été le véhicule le plus volé en 2018. Elle est suivie dans ce classement par la BMW X6 et la Smart ForTwo. Le magazine nous apprend également que les vols de véhicules ont baissé de 7% en 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.