Clocher-mur, l'emblème du Lauragais

Des clochers-murs se dressent à l'avant des églises des villages du Lauragais. Leurs architectures ainsi que le nombre des cloches diffèrent d'un édifice à un autre, mais ils restent l'emblème de la région. Un patrimoine qui fait également la fierté des habitants. Par ailleurs, des sonneurs de cloche s'activent à les faire raisonner afin de produire une mélodie caractéristique. À Molandier, le registre musical est plus varié, car son clocher-mur est celui qui accueille le nombre de cloches le plus important du Lauragais. Découvrez ces merveilles en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.