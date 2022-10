Clôturer un compte après un décès, c'est toujours trop cher

Lors du décès d'un client, la banque ferme son compte. Environ deux mois plus tard, elle restitue aux héritiers directs le montant restant sur le compte du défunt. Mais elle prélève au passage des frais de clôture. Par exemple, pour un compte de 200 000 euros, la banque vous facturera en moyenne 233 euros. Un prélèvement jugé scandaleux par ceux que nous avons croisés ce jeudi matin. Les banques que nous avons contactées justifient ces frais par une série d'opérations qu'elles doivent faire à la place du client décédé : paiement de certaines factures, transfert de fonds vers les héritiers... Des opérations inutiles pour des clients qui clôturent leur compte de leur vivant. Néanmoins, là où se pose le souci, c'est que les tarifs de ces opérations ne sont jamais les mêmes selon les établissements. Il y a des écarts de un à quatre d'une banque à l'autre. Ces frais rapporteraient plus de 150 millions d'euros chaque année aux banques selon l'association UFC-Que-Choisir. Elle réclame donc une loi pour les plafonner voire les supprimer, comme c'est le cas en Allemagne. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Souarri