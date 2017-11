"Le Club des cinq" revient en bande dessinée

Le Salon du livre jeunesse s'est ouvert à Montreuil ce mercredi. Cette année 2017, le dessinateur toulousain Béjà et le scénariste Nataël ont adapté le fameux "Le Club des cinq" en bande dessinée. Un travail qui s'est effectué dans le respect de la toute première édition de la collection parue en 1955, "Le Club des cinq et le trésor de l'île". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.