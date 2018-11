Le Club Vosgien, récompensé par le label Patrimoine culturel européen

En Alsace, depuis plus d'une centaine d'années, randonneurs et VTTistes ont la chance d'avoir le Club Vosgien. Ce dernier regroupe des bénévoles qui se sont donné pour mission de baliser des sentiers pour rendre le Massif des Vosges plus accessibles. Ainsi, 22.000 km de sentiers sont entretenus toute l'année pour que personne ne se perde. Tous les jours, les bénévoles sont à pied d'œuvre. Et leur travail a payé puisque le label Patrimoine culturel européen vient de leur être attribué. Le Club Vosgien, qui a plus de 140 ans, compte aujourd'hui plus de 32.000 passionnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.