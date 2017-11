Les clubs de boxe attirent de plus en plus d'enfants

Qui a dit que la boxe était réservée aux adultes ? Entre Périgueux et Chatou, en Île-de-France, les salles de boxe accueillent également des enfants, garçons et filles, les mercredis après-midi. Pendant les entraînements, pas de combat ni de compétition, juste des exercices et des jeux. L'objectif n'est pas de faire d'eux des combattants mais de les laisser s'exprimer et se dépasser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.