Clusters dans 22 campings de Vendée : les habitants s'inquiètent

À Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), un camping fait partie de la liste des établissements qui ont développé un cluster. Dans le département, une vingtaine de structures sont touchées. En tout, les autorités sanitaires comptent près de 90 cas de personnes atteintes par le Covid : deux tiers étant des saisonniers et le reste des vacanciers. Ce vendredi matin, cette nouvelle fait parler. Pour une dame, il faut pouvoir concilier congé et sécurité. "Il faut être en vacances effectivement, mais il faut prendre conscience de ce virus", explique-t-elle. En saison, la population de cette cité balnéaire très prisée est multipliée par dix. Sur la place de la mairie, Dominique Merlet, patron d'un café, s'interroge sur les prochaines semaines. "C'est très inquiétant pour nous parce que même pour les commerces, on risque d'avoir de gros problèmes bientôt", confie-t-il. En Vendée, on compte près de 400 campings. Pour les professionnels, le pass sanitaire doit éviter de nouveaux clusters. Afin d'endiguer le développement du virus, l'Agence régionale de santé va envoyer 10 000 doses de vaccins supplémentaires. Un effort inédit aux Pays de la Loire.