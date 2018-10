Côtes-d'Armor : à la découverte de Pontrieux

Pontrieux est une petite cité au caractère bien trempé. Elle est nichée au fond de l'estuaire du Trieux et est accessible par le fleuve. Le village est connu pour son port de commerce. Ce dernier était très réputé pour son commerce de lin et de bois jusqu'au 19ème siècle. Désormais, les bateaux de plaisance ont remplacé les navires marchands et seules quelques traces de ce passé maritime florissant subsistent. Du côté des rues, les maisons à colombages apportent un certain cachet à la ville. Et le long du fleuve qui la traverse, on aperçoit de cossus lavoirs en granite. Découvrez la suite en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.