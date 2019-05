Côtes-d'Armor : une médecin convoquée pour avoir prescrit trop d'arrêts maladie

La Caisse primaire d'assurance maladie a convoqué le Dr Claire Bigorgne en mars 2019. Pour cause, elle aurait prescrit trois fois plus d'arrêts maladie par rapport à ses confrères. A Kermaria-Sulard, les habitants se sont mobilisés pour la soutenir. Des manifestations ont été organisées ainsi qu'une pétition qui a déjà récolté près de 8 800 signatures. Ils sont déterminés à défendre l'unique médecin de la commune qui soigne aussi les quatorze villages voisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.