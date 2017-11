"Coco", le nouveau film d'animation des studios Disney et Pixar sort dans une semaine

Le nouveau film d'animation des studios Disney et Pixar, intitulé Coco, sortira dans une semaine. Il raconte les aventures d'un petit Mexicain qui rêve de devenir musicien. Toutefois, la musique est complètement bannie dans sa famille. Andréa Santamaria est l'une des voix françaises de ce nouveau film d'animation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.