Coco, le nouveau film d'animation des studios Disney et Pixar est sorti

L'avant-première du dernier long-métrage de Walt Disney s'est déroulée au Grand Rex, à Paris. Miguel rêve de devenir musicien mais dans sa famille, la musique est bannie. Déterminé à vivre sa passion, il va tout faire pour changer son destin. Andréa Santamaria prête sa voix à Miguel qui, tout comme lui, a 12 ans et joue de la guitare. Un dessin animé tendre, chaleureux et émouvant basé sur la force des liens familiaux que vont apprécier les enfants et les adultes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.