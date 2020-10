"Coco19", un petit lapin pour rendre hommage aux soignants

Pour remercier les soignants qui se mobilisent depuis des mois face au Covid, Sophie Vulliez, couturière indépendante, a fabriqué à la main des lapins en peluche baptisés "Coco19". Sur chaque animal vendu à une soixantaine d'euros, cinq euros sont reversés à la Fondation des Hôpitaux de France. Enormément de gens adhèrent à l'idée. D'ailleurs, une trentaine ont déjà trouvé preneurs. Tous les "Cocos" sont numérotés et accompagnés d'un certificat d'adoption. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.