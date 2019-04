Au cœur de l'authenticité des épiceries de 1900

Patrick Jeanroy, collectionneur invétéré, a pu reconstruire une épicerie des années 1900. Dans sa "caverne d'Alibaba", tous les produits ont au moins un demi-siècle. Adepte des brocantes, il peut en faire une douzaine par semaine. Pour lui, le joyau de sa collection est sans conteste le vieux moulin Peugeot qui a plus de 100 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.