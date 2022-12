Coffret cadeau, une fausse bonne idée ?

Noël approche et nous revoilà en panne d'inspiration. Pas le temps de se creuser la tête, on a décidé d'opter pour un coffret cadeau. Du séjour en amoureux au match de foot, le choix est de plus en plus vaste. "C'est vrai que c'est un cadeau qu'on fait facilement. On est sûre de tomber juste par rapport à l'activité qu'aiment les copains", affirme cette cliente. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à parier sur ces coffrets cadeaux. Ce magasin réalise la quasi-totalité de ses ventes à l'approche de Noël. La vendeuse se confie : "On a des petits week-ends insolites, on a des restaurants, du bien-être. La demande est de plus en plus forte dû aux deux années difficiles qu'on a vécues. Les gens ont besoin d'évasion et ça se vend mieux". Avec ce genre de cadeau, la surprise ne fonctionne pas à tous les coups : "On se dit, c'est super et on le met dans un coin puis on le laisse se périmer", "J'ai eu quelques soucis parce que je ne pouvais réserver que sur certains créneaux". Cette cliente n'est pas un cas isolé. À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), cet hôtelier a bien longtemps travaillé avec l'un des leaders du secteur. Avec 30% de commission prise sur chaque coffret, il devait refuser les clients de ces box en haute saison. Si vous recevez une box en cadeau, essayez de réserver le plus rapidement possible. Et sachez que la durée de validité de certains coffrets peut être prolongée gratuitement. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin