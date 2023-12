Coffrets cadeaux : des prix vraiment avantageux ?

À l'approche de Noël, les coffrets sont souvent perçus comme des cadeaux faciles et rapides. Dans une boutique, le prix est un argument de vente. Les coffrets sont moins chers que la somme des produits à l'intérieur. C'est indiqué sur l'étiquette. L'enseigne rogne sur sa marge pour conquérir de nouveaux clients. Mais le coffret cadeau n'est pas toujours une si bonne affaire. Dans un magasin de vêtements, avec un lot à quinze euros, si vous achetez une paire de chaussettes et un caleçon à l'unité, c'est trois euros de moins. L'enseigne assume, et mise sur l'originalité de ses emballages. Le choix des produits à l'intérieur des coffrets est très stratégique. Au siège d'une épicerie fine, on prépare déjà Noël 2024. Les coffrets seront fabriqués à des milliers d'exemplaires. Première règle, le choix des produits est consensuel. Pour être compétitif, on exclut les aliments dont le prix a trop augmenté avec l'inflation. Avant d'acheter, une question doit se poser, a-t-on vraiment besoin de tous les produits du coffret ? TF1 | Reportage V. Dépret, A. Chomy, J.P. Hequette