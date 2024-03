Cohabitation entre automobilistes et cyclistes : quelles règles à suivre pour l'améliorer ? Le 13H à vos côtés

Après la courtoisie au volant, on s'intéresse aussi à la cohabitation compliquée entre les automobilistes et les cyclistes. Et pour que ça se passe du mieux possible, il est important de rappeler quelques règles à suivre pour les cyclistes. Tout d'abord, ces derniers n'ont pas le droit de passer au feu rouge, sauf si un petit panneau spécifique est apposé sous le feu. De même pour les sens interdits. Si les cyclistes ne respectent pas ces règles, peuvent-ils perdre des points ? La réponse est "non". En revanche, des amendes sont possibles. En cas d'infractions graves, ils risquent une suspension ou une annulation du permis de conduire. Notons que pour les cyclistes, le casque est facultatif pour les adultes, mais il est vivement conseillé. Pour les enfants de moins de douze ans par contre, le casque est obligatoire. Les parents risquent 135 euros d'amende s'ils ne font pas mettre un casque à leurs enfants. À préciser que les casques pour écouter de la musique sont interdits à vélo. T. Coiffier