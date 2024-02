Coiffure : le retour des bigoudis

Des bigoudis dans un salon de coiffure, jusque-là rien d'étonnant. Mais oubliez les habitudes de grand-mère. Aujourd'hui, c'est Matthias, 16 ans, qui a rendez-vous pour sa permanente. La demande peut vous surprendre. Le coiffeur, lui, a l'habitude. "Il y a un an, on faisait peut-être une ou deux par semaine, on va dire. Là, on est passé à deux à trois par jour", confie Sébastien Cousin. Plus qu'à laisser poser, 30 minutes et 85 euros plus tard, le résultat. Un succès récent qui offre à la permanente une seconde jeunesse. Il faut dire que dans l'imaginaire collectif, cette coiffure part de loin. La tendance se retrouve partout sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag "menperm" pour permanente pour hommes comptabilise 42 millions de vues. Les marques de produits de beauté ont bien saisi l'importance de ce marché. Cette enseigne a doté ses magasins de rayons spécialement dédiés aux cheveux masculins. Il n'y a pas de raisons donc d'avoir peur de friser le ridicule. TF1 | Reportage L. Kebdani, R. Sygula, S. Fortin