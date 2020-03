Coincés à la maison, les Français en profitent pour faire un grand ménage de printemps

Avec le confinement, les Français ont du temps à occuper. Et c'est justement l'occasion de faire le grand ménage. Pour certains, c'est même devenu une activité favorite. Chacun profite de son temps libre pour déplacer les meubles, dépoussiérer le tapis ou encore faire quelques travaux dans la maison. Désormais, il n'y a plus d'excuses.