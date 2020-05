Col du Galibier : quand déconfinement rime avec déneigement

Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir déblayer le col du Galibier. Les agents des routes de la Savoie, eux, en ont. Ce lundi matin, l'opération de déneigement s'est bien déroulée sur le site. Toutefois, "il y a des jours où c'est plus compliqué", a confié l'un des agents. Dans une dizaine de jours, la Savoie et les Hautes-Alpes, de l'autre côté de la montagne, seront enfin reliées. En attendant les cyclistes et les motards, la nature reprend ses droits.