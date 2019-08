Col du Grand Saint-Bernard : un lieu inévitable pour la traversée des Alpes

Le col du Grand Saint-Bernard est perché à près de 2 500 mètres d'altitude. Il se situe à la frontière entre la Suisse et l'Italie, dans un décor à la fois minéral et spirituel. L'hospice a été construit pour faciliter la traversée des Alpes. C'est un lieu d'accueil placé sur un axe stratégique, mais dangereux. Quatre chanoines installés sur le col continuent d'accueillir les visiteurs. Ils ont également décidé d'élever des Saint-Bernard sur les champs, pour venir en aide aux pèlerins perdus lors des voyages. Cette race de chien est devenue l'emblème des lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.