Colas régionaux : pourquoi un tel succès ?

Sur ce marché de Strasbourg (Bas-Rhin), le plus populaire n'est pas forcément celui qu'on attend. Et les Strasbourgeois ne sont pas les seuls à être chauvins, car il existe des versions corses, savoyardes, bretonnes, ou basques. En 20 ans, ces sodas ont envahi nos rayons. Pourquoi cet engouement ? Et que valent-ils vraiment ? Pour le savoir, nous allons à Soultzmatt (Haut-Rhin), à une heure de Strasbourg. C'est là-bas, niché au cœur des vallées, que le numéro deux du soda en Alsace nous a ouvert ses portes. Chaque jour, plus de 200 000 mille bouteilles sont produites, mille fois moins que sa rivale outre-Atlantique. Mais quand il s'agit d'évoquer la recette, un secret en général très bien gardé, l'alsacien, lui, est bien plus loquace. Aujourd'hui, des bars, des restaurants ne proposent que du soda ou des limonades locales à l'image de cette terrasse strasbourgeoise. Environ 80% du marché du soda restent, toutefois, occupés par le géant américain, une boisson qui reste à consommer avec modération. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre, J. Pasquier