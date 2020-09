Colère à Marseille suite au renforcement des mesures anti-Covid

La métropole Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placées en alerte maximale face à la propagation du coronavirus. De nouvelles mesures strictes ont été mises en place dont la fermeture totale des bars et restaurants. Les commerçants sont effondrés. De leur côté, les clients expriment leur incompréhension et n'adhèrent pas à cette mesure "trop radicale". Après les deux mois et demi de confinement, l'inquiétude monte chez les restaurateurs. Ils redoutent la crise économique à Marseille.