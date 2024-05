Colère agricole : des dégâts encore bien visibles

Un rond-point à Plouisy (Côtes-d'Armor) jonché de déchets depuis cinq mois, ça a le don d'exaspérer les 16 000 automobilistes qui le contournent chaque jour. "C'est une déchetterie, ni plus ni moins", lance une passante. En janvier et février dernier, ce rond-point était le centre névralgique de la révolte agricole dans les Côtes-d'Armor. Pour faire entendre leur colère, les agriculteurs mobilisés ont déversé 1 000 tonnes de détritus, ferraille, bâche ou encore des pneus. Mais pourquoi ces délais pour nettoyer ? Il faut savoir que parmi les déchets du rond-point, il y a de l'amiante. Il faudra les trier suivant un certain processus. Seule une entreprise privée peut intervenir et le prix des travaux est estimé à 300 000 euros. Le département a donc adressé une lettre au Premier ministre pour prendre en charge la facture. De leur côté, les agriculteurs ne sont pas fiers de cette situation. Mais pour eux, pas le choix, il faut toucher au portefeuille de l’État pour se faire entendre. Une entreprise devrait commencer le nettoyage mi-juin, reste à savoir qui paiera la note. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, C. Ebrel, M. Pirckher