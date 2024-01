Colère agricole : des symboles visés en ville

Du lisier est déversé devant un supermarché pour dénoncer les marges de la grande distribution. Les salariés du magasin s'énervent puisqu'ils vont devoir tout nettoyer. Les clients, eux, comprennent le désespoir des agriculteurs. Depuis hier, l'autoroute A62 est bloquée dans les deux sens au niveau d'Agen (Lot-et-Garonne). Près de 500 agriculteurs dorment sur place. Conséquence : de longues files d'attente et une situation perturbée sur les routes. "Je ne peux pas dire que ça ne me dérange pas, mais je comprends en tout cas. Donc, on peut entendre ce qu'ils revendiquent et cela ne me dérangerait pas de payer plus pour soutenir la filière", dit un automobiliste. Au volant de leurs tracteurs, les agriculteurs prennent la direction de la préfecture. L'État est visé par les lancers de pommes et encore du lisier déversé. Pour autant, l'odeur n'empêche pas les habitants de les soutenir. Des pneus et des détritus ont été déposés sur les voies ferrées. Paralysé plusieurs heures, le trafic a pu reprendre de mardi dans la matinée. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux