Colère des policiers : un officier de police judiciaire témoigne

A bout de force, les policiers réclament des moyens, du respect et de la reconnaissance. Avec des conditions de travail de plus en plus négligées, ils dénoncent le manque d'effectifs. Par ailleurs, leur quotidien est marqué par la pression de leurs supérieurs. Pour tenter de répondre à ce malaise, les autorités ont demandé à la hiérarchie d'être plus attentive au bien-être des subordonnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.