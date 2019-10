Colère des policiers : une manifestation nationale inédite à Paris

Absentéisme, désamour avec les Français, dépression... à cause de nombreuses difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, les policiers ont décidé de manifester ce 2 octobre 2019. Ce mouvement national et inédit se déroule à la place de la Bastille, au centre de Paris. Un grand nombre de manifestants, qui viennent des quatre coins du pays, ont répondu à l'appel. Ils demandent plus de considération de la part de la hiérarchie et des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.