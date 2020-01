Colère et incompréhension suite à la disparition du petit Jésus dans la crèche de Crozon

Le 1er janvier dernier, le petit Jésus de la crèche de Crozon (Finistère) a disparu. Le vol de ce santon vieux de plus d'un siècle a suscité la colère et l'incompréhension chez les habitants. Devant l'émotion des paroissiens, le père Yvon Le Goff a décidé de porter plainte et a souhaité informer les visiteurs de la disparition à l'aide d'une pancarte. D'ici le 2 février, dernier jour d'exposition de la crèche, tous espèrent une réapparition de Jésus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.