Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe : en colère, les surveillants pénitentiaires ont bloqué 18 établissements

Dans la matinée du 6 mars 2019, 18 établissements pénitentiaires ont été bloqués par le personnel. Une mobilisation qui survient au lendemain de l'attaque aux couteaux qu'ont subi deux surveillants à Condé-sur-Sarthe. Aux dernières nouvelles, l'auteur de cette violente agression est un islamiste radical. Évoquant leur mal être, les surveillants de prisons réclament plus de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.