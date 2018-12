Colin O'Brady a traversé l'Antarctique en 54 jours

Alors que, suite à un accident, Colin O'Brady était assuré de ne plus jamais remarcher, il vient de prouver le contraire avec son dernier exploit. L'athlète américain de 33 ans a traversé l'Antarctique, une immensité de 1 600 km, en 54 jours et en solitaire. Il a partagé cette traversée dans des conditions extrêmes sur les réseaux sociaux, tout en avouant ses craintes de faillir à son défi. Colin O'Brady a déjà escaladé, en un temps record, les sept sommets les plus hauts du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.