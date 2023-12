Colis abîmés et renvoyés : une facture à cinq milliards

Comme deux tiers des Français, ça vous est probablement déjà arrivé une mauvaise surprise en recevant votre commande, un colis endommagé. À l'approche des fêtes de fin d'année, 5 000 paquets sont triés, acheminés et livrés chaque minute dans l'Hexagone. Mais certains n'arrivent jamais à bon port, ou alors arrivent abîmés, tout comme ce qu'ils contiennent. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes s'en plaignent. Les cas de colis endommagés ne sont pas rares. Chaque Français en reçoit en moyenne deux et demi par an. Mais vers qui doit-on se tourner, le transporteur ou le vendeur ? "Le vendeur en ligne va être responsable de plein droit. Il doit vous livrer un article conforme à votre commande", explique Véronique Louis-Arcène, experte juridique à l'UFC-Que Choisir. En clair, l'entreprise doit vous renvoyer l'article commandé. Dans ce magasin de jouets à Rennes, dix à 20 colis sont envoyés chaque jour. Dès qu'un client fait une réclamation pour un article abîmé, il est remboursé. Alors, pour éviter de perdre trop d'argent, la gérante a adapté son catalogue de jouets vendus en ligne. Dernier conseil, en cas de défaut au moment de la livraison, vous pouvez toujours refuser la marchandise. Vous pouvez aussi contacter directement le vendeur et faire une demande de remboursement. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Gay, K. Gaignoux