Colis non réclamés : les nouvelles pochettes-surprises

Un lot d’éponges ? Non, un kit de polissage pour voiture. Sonia a déboursé 25 euros pour ce colis sans connaître le contenu. Autre découverte chez ce monsieur : un déguisement pour enfant. Dans cette salle louée pour l’occasion, près de quatre tonnes de colis. Une vente éphémère à l’aveugle. Ces pochettes-surprises sont des colis non distribués : mauvaise adresse sur le paquet, des cartons non retirés en points relais. Chacun espère trouver son trésor. Le prix : quatorze euros le kilo. Beaucoup achètent en grande quantité, pour réaliser une opération financière ou simplement faire plaisir. La loi anti-gaspillage interdit de détruire les objets neufs non alimentaires. Cette entreprise les achète donc aux sociétés de livraison par palettes entières avant de les revendre. À l’extérieur, la file d’attente est interminable. Les plus impatients déballent dès la sortie. Il faut parfois identifier l’objet mystère. En une journée, près de 1 500 personnes se sont déplacées. La vente se termine ce jeudi soir. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet