Collecte d'armes, une ampleur inattendue

Il y a tellement de monde que les gendarmes ont même dû installer une tente à l'extérieur. Pour accueillir le public. Depuis une semaine, cela ne désemplit pas. Tout le monde vient ici pour rendre les armes. "C'était celle de mon grand-père. Il l'avait acheté il y a une soixantaine d'années"; "Deux fusils et un revolver. Le revolver, je l'ai eu à un ami qui est décédé et les armes, c'était à mon grand-père", confient certains propriétaires. Dans la file d'attente, on trouve donc beaucoup de fusils, des carabines, mais aussi des pistolets. Certains ont même déjà servi. Les armes sont soient enregistrées lorsqu'elles ne l'étaient pas, ou alors la plupart du temps abandonnées par leur propriétaire. Les gendarmes enregistrent tous, et le stock est important et bien gardé dans les locaux de la gendarmerie. Près de 600 armes ont été récoltées en une seule journée à Phalempin (Nord). Dans l'Hexagone, on estime qu'il y a deux millions d'armes qui ne sont pas enregistrées. L'opération de la gendarmerie va se poursuivre partout dans le pays jusqu'à vendredi soir. Et après, toutes les armes seront détruites. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili