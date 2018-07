Collecte de sang : l'Établissement français du sang lance un appel au don

Le foyer Saint-Joseph de Lingolsheim, en Alsace, accueille de nombreux donneurs de sang ce 19 juillet 2018. La plupart d'entre eux se retrouvent ici lorsque l'EFS est en manque de réserve. A chaque message de rappel reçu, ces personnes-là n'hésitent pas une seule seconde à venir faire un don de sang. Notons que pour que les hôpitaux français puissent travailler sereinement, il leur faut douze jours de réserve de sang et pourtant, il ne leur reste que dix. Comment motiver les nouveaux donneurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.