Le collège de Millas est en deuil au lendemain du terrible accident entre un car scolaire et un train TER

Ce vendredi 15 décembre 2017, au lendemain de la collision mortelle entre un car scolaire et un train TER, l'émotion est encore vive au collège et à l'école primaire de Millas. Pour surmonter le traumatisme et faire le deuil, 100 élèves, accompagnés de leurs parents, sont retournés dans l'établissement. Une cellule psychologique comptant 60 intervenants, dont des psychologues scolaires, est présente pour libérer leur parole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.