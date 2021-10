Collège, l'heure des évaluations

Pour un élève de sixième, l'exercice peut être stressant. Déchiffrer un texte à voix haute face à un professeur qui compte le nombre de mots lus en une minute, et les éventuelles erreurs. "Il y avait des mots qui étaient compliqués", témoigne une élève. Au sein d'une classe, les écarts de niveau sont parfois impressionnants. Ce que les professeurs redoutent, c'est que les différents confinements aient creusé les difficultés. "Il y a beaucoup d'élèves pendant le confinement qui ont travaillé sur des téléphones portables, compliqué pour lire des textes", explique Marie-Eve Facchin, professeure documentaliste. Le bilan national de ces évaluations en sixième sera connu dans les prochains mois. Mais en attendant, on prend déjà les devants dans de nombreux collèges. Ici, ces élèves ont passé leur évaluation il y a quinze jours et environ deux élèves sur dix ont éprouvé des difficultés. Ils s'entraînent alors avec de nouveaux exercices en petit groupe. Encourager les élèves et leur montrer leur progrès, un premier pas pour retrouver confiance.