Collèges en demi-jauge : élèves et parents s'inquiètent à un mois du brevet

Camille Sirop-Masselot, élève en troisième, passe toutes ses journées à la maison. Elle habite l'un des quinze départements qui avaient été très touchés par le Covid. Elle n'a donc cours qu'un jour sur deux. La principale inquiétude de sa mère est sa concentration. "La demi-jauge a ses limites. Ils ne font pas toutes les matières et il y a forcément des distractions", confie Anne Sirop-Masselot. Le brevet, lui, arrive à grands pas. Les épreuves écrites sont prévues les 28 et 29 juin. Quant à l'épreuve orale, elle doit être organisée d'ici au 29 juin. Les élèves de troisième encore en demi-jauge pourraient-ils être désavantagés par rapport à ceux en présentiel ? Camille reconnaît volontiers qu'apprendre à distance est plus compliqué. Aujourd'hui, tous les départements sont sous le seuil d'alerte maximale. Didier Georges, le principal d'un collège, souhaite donc la fin des demi-jauges. Depuis quinze jours, certains de ses élèves sont démotivés. Mercredi, en Conseil de défense, le sujet pourrait être abordé.