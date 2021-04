Collèges et lycées : où en sont les programmes ?

Voilà trois jours qu'Arthur, en quatrième, a repris les cours en vidéos. Sa classe a fermé lundi à cause d'un cas de Covid. Pour son grand-frère Balthazar, c'est l'année du bac et celle de l'incertitude. Actuellement, il est en classe le matin, et en cours à distance l'après-midi. Les établissements scolaires vont-ils être fermés ? Les épreuves seront-elles annulées ? Les parents, eux, s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants. "C'est une vraie angoisse", affirme Marine Du Chaffaut, la mère des deux garçons. Quatre classes sont déjà fermées dans un lycée de Seine-Saint-Denis, ce qui inquiète certains élèves. "Si les classes ferment, ça va être compliqué pour nous ", confie une étudiante. La proviseure Dominique Gobetti, elle, reste confiante. Selon elle, les retards d'apprentissage cumulés durant la crise sanitaire pourront être rattrapés. Pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale s'est, en tout cas, refusé à alléger les programmes scolaires.