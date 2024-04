Collégien passé à tabac : pourquoi une telle violence ?

À l'entrée du collège des Sablons, les policiers tentent de rassurer les élèves. Alors qu'il manque, ce vendredi matin, l'un des leurs, un collégien de quinze ans entre la vie et la mort. Il est victime d'une agression. Ses camarades ont le cœur gros. Il était 16 heures jeudi, le collégien termine son cours de musique, il rentre chez lui. Mais sur sa route, à quelques dizaines de mètres, il est roué de coups par plusieurs personnes et laissé pour mort. Étienne est le gardien de la résidence où l'enfant est pris en charge par les pompiers. Alors que l'enfant est toujours à l'hôpital, le maire de la ville se dit, ce vendredi matin, effaré par un tel déferlement de violence. Un acte inexplicable et inquiétant également pour parents d'élèves de ce collège d'ordinaire sans histoire. Pour l'heure, aucune interpellation, mais une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat et violence en réunion. TF1 | Reportage E. Lefebvre, B. Guenais, C. Biet