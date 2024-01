Collier de perles : pour les filles... et les garçons !

Ces colliers n'appartiennent pas qu'à vos grand-mères, détrompez-vous. Félicité, dix-sept ans, en a fait son bijou préféré. Parures de soirée, ou bijoux du quotidien, ils n'ont plus l'image bourgeoise qu'on leur prêtait avant. Des défilés, au tapis rouge, et maintenant sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Comment expliquer un tel retour ? Succès remarqué aussi du côté des commerçants. Une créatrice confectionne des bijoux de perle depuis 2019. En quelques mois, ses ventes ont été multipliées par vingt. Et contre toute attente, sept clients sur dix sont des hommes. Gino vient essayer son tout premier collier de perles. Il nous explique : "Ça me fait vraiment du bien. C'est frais, c'est doux, c'est magnifique, et c'est la mode. Pourquoi les hommes n'en porteraient pas ? Je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est pour les femmes et tout. Non". L'accessoire est intemporel, alors les perles cachées au fond de vos tiroirs, n'attendent plus que vous pour votre 31. TF1 | Reportage C. de Kervanoaël, X. Boucher, E. Coppo