Collioure : des températures d'avril-mai en plein mois de février

Un record de chaleur a été enregistré un peu partout sauf à Collioure, au bord de la Méditerranée. Avec 11°C dans l'eau et 22°C sur la plage, la fréquentation des lieux est semblable aux vacances de printemps. Chaque week-end, 90% des chambres d’hôtels sont réservées. Les commerçants, tout comme les visiteurs ont bon espoir que le soleil reste aux aguets en parallèle à cette fraîcheur agréable de la mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.