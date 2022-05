Collision rarissime entre deux Rafale en Charente

Frédéric Brousse était en train de déjeuner tranquillement hier quand une pièce métallique est tombée sur le toit de sa voisine. Cette dernière était par chance absente lors de cet accident. Il s'agissait en fait d'un morceau de la dérive d'un Rafale de l'armée de l'air. En meeting aérien à Cognac (Charente) ce dimanche devant des milliers de personnes, deux Rafale de la 30e escadre de Mont-de-Marsan sont en pleine démonstration. Derrière l'objectif, un photographe pensait alors distinguer des oiseaux. En réalité, les deux appareils viennent de se percuter. Les pilotes parviennent quand même à se poser sain et sauf, sans faire d'accident. Cet accident est-il lié à une défaillance technique ou humaine ? Pour en déterminer les causes, trois enquêtes ont été ouvertes. Les deux pilotes étaient pourtant très expérimentés. Ce type de collision est, en tout cas, rarissime. La dernière remonte à 2010 lors de l'entraînement de la Patrouille de France. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Eckersley, C. Devaux