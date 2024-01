Collision à l'aéroport de Tokyo : un avion en feu sur le tarmac

Cet avion vient tout juste d'atterrir lorsqu'il se transforme en boule de feu dans une traînée de flammes. À son bord, 367 passagers paniqués, dont huit enfants. Tous sont évacués ainsi que l'équipage. Un miracle, car quelques instants plus tard, le cockpit explose. Le feu devient incontrôlable. Peu à peu, l'appareil disparaît dans les flammes. Pourquoi un tel accident, rarissime au Japon ? Cet A350 venait de Sapporo, au nord du pays. Lorsqu'il atterrit à Tokyo, il serait entré en collision avec un autre avion. Au même moment sur le tarmac se trouvait un appareil des gardes-côtes japonais. Cet avion est lui aussi détruit. Parmi les six passagers, un seul a pu s'échapper. Les cinq autres sont décédés. Selon les médias japonais, cet avion devait acheminer des vivres vers la région sinistrée par le séisme de lundi. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Cazilhac, M. Stavelot