Colmar, la Venise alsacienne

C'est sans doute difficile à croire, mais vous naviguez ici en plein cœur de Colmar. Sur ce canal, vous ne serez pas tout seul. Vous croiserez d'autres barques à fond plat, typiques des bateliers de la région. En un siècle, on pourrait croire que rien n'a changé et pourtant si. Sur la rivière Lauch, les pêcheurs et les maraîchers ont été remplacés par des touristes, enchantés de découvrir l'envers ou plutôt l'intérieur du décor. Ce minuscule quartier s'est développé au Moyen Âge sur d'anciens marécages. Il surprend les visiteurs. Dans la lumière du matin, la petite Venise semble endormie. Ce n'est pas le cas d'Alexandre Bomo, il court dans les escaliers de l'hôtel de son grand-père, depuis qu'il a l'âge de marcher. C'est un inconditionnel de la petite Venise. Pour tout dire, c'est un quartier très populaire marqué par différents métiers et différentes corporations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels et de restaurants, mais il existe aussi des entreprises, comme la serrurerie Heintz, dont la famille réside toujours ici. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings