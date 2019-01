Colmar : le tarif du PV de stationnement est passé de 17 à 25 euros

Près de 56 communes s'étaient engagées auprès de l'association 40 Millions d'automobilistes à ne pas augmenter le tarif des PV de stationnement. Cependant, seize d'entre elles n'ont pas tenu parole. Parmi les mauvais élèves figure Colmar en Alsace, où le tarif des forfaits post-stationnement (FPS) est passé de 17 à 25 euros. Une amende plus salée que les automobilistes ont du mal à comprendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.