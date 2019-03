Colmars-les-Alpes : une station de ski en pleine nature

Les vacances d'hiver ont été pleines de succès. C'était le cas aussi pour les petites stations de ski comme celle à quelques kilomètres du village de Colmars-les-Alpes. Repris par un jeune couple, cette station présente de grands espaces aux airs de Sibérie. Il est parfois possible d'y entendre le son des loups à travers la forêt de mélèzes. La station s'occupe à la fois de l'hébergement, des repas et des matériaux de ski. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.