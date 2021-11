Colonie des vacances : quand les enfants jouent à Robinson

En pleine forêt, de curieux petits aventuriers mènent une expédition. Pendant sept jours, ces enfants de six à quatorze ans apprennent les techniques de survie dans la nature. Et comme tout bon Robinson, il faut savoir faire du feu. Avec des moyens préhistoriques ou plus modernes, chacun tente de faire apparaître une flamme. Jules, lui, a choisi l'une des techniques les plus compliquées. À part être autonome, se faire des amis et découvrir la faune et la flore, les enfants profitent de leurs vacances avant la rentrée. Et pendant que Jules essaie toujours de faire une étincelle, les grands, eux, construisent une cabane dans laquelle ils passeront la nuit. En petits architectes des bois, ils ont tout prévu. Pour les animateurs, cette colonie a des objectifs pédagogiques. "Pour les petits, ça va être simplement de gagner en autonomie... et pour les grands ça va être l'aventure", explique Zoé Sala. Les enfants retourneront chez leurs parents la tête pleine de souvenirs en attendant leur prochaine colonie de vacances.