Colonies de vacances : l’hiver aussi !

Dans les montagnes ariégeoises, le soleil n'est pas encore levé, que les ados se préparent déjà. En général, beaucoup restent chez eux pour les vacances d'hiver. Cette colonie de vacances est l'occasion parfaite pour retrouver les copains et s'en faire de nouveaux. Ces trois garçons partagent la même chambre. Entre le ski, la construction d'igloo et les randonnées, leur semaine se trouve bien chargée. Ce matin, ils vont en direction du plateau de Beille (Ariège), en musique. Ces jeunes viennent de Saverdun, dans la plaine ariégeoise, mais n'ont jamais essayé le ski de fond. Les débuts sont hésitants, le plus dur est de tenir en équilibre. Et même si les chutes sont inévitables, avec ce soleil, elles se font toujours dans la bonne humeur. Avant de parcourir ces grands espaces enneigés, quelques cours seront nécessaires. Une chose est sûre, tous rentreront de ces colos avec des souvenirs plein la tête et des histoires à raconter aux parents. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron